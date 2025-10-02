Губернатор Кузбасса проводит сегодня рабочий день в Новокузнецке. Глава регион побывал на стройплощадке на ул. Макеевская, где возводят современный жилой квартал. Там построят 6 многоквартирных домов разной этажности, детсад на 301 место, школа и закрытые паркинги.

«Развитие района тормозит плохая транспортная доступность. Имеющийся мост имеет ограниченную транспортную доступность. Для решения проблемы нужен второй мост через реку Аба. Поручил подготовить проект объекта», – отметил Илья Середюк.

Губернатор пообещал, что власти помогут с финансированием строительства второго моста через Абу.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram