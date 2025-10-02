2 октября 2025 года исполняется 35 лет с момента создания Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».



Полпред неизменно уделяет особое внимание работе, направленной на объединение сибирских регионов для поступательного развития и достижения единых целей.

«Сибирь – это огромный край, наделенный большим экономическим потенциалом и природными богатствами, позволяющими обеспечить потребности всей страны», – уверен он.

Созданная в октябре 1990 года, ровесница современной России, ассоциация сибирских регионов остается уникальным сообществом единомышленников, нацеленных на решение общих задач, считает Анатолий Серышев.

Ассоциация вносит значимый вклад в развитие Сибирского федерального округа и всей страны. Она является важной площадкой для обмена опытом, обобщения полученных знаний и практических наработок, оценки и анализа эффективности работы системы государственного управления в регионах, а также решения стратегических вопросов развития субъектов Российской Федерации. По мнению полпреда, МАСС принимает деятельное участие в масштабировании передовых разработок регионов округа, содействуя решению практических вопросов развития сибирских территорий.