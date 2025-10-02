В социальных сетях и некоторых СМИ на днях появилась информация, что на теплоэлектростанции в Юрге угля осталось всего на три недели. Слушатель в ходе прямого эфира на радио поинтересовался у губернатора, так ли это.

«Юргинская ТЭЦ работает в штатном режиме. Не вижу пока рисков: там достаточный объем топлива, договор на поставку угля на ТЭЦ есть», – прокомментировал Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что на 1 октября запасов угля на Юргинской ТЭЦ больше нормативных значений. Рисков в подаче тепла нет.