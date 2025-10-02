О запуске конкурса по набору в кадровый управленческий резерв Кузбасса губернатор Илья Середюк рассказал в соцсетях. Подать заявки могут граждане России с высшим образованием и наличием управленческого опыта или участники СВО с профессиональным образованием.

«Сегодня время непростых решений. Для динамичного развития региона нам нужны смелые активные и амбициозные специалисты», – отметил глава региона.

Кандидатов бесплатно обучат по четырем направлениям: современные тренды госуправления, стратегия и развитие муниципалитетов, командная эффективность, хозяйственная деятельность и развитие территорий. Практику будут проходить в областном правительстве, муниципалитетах, на крупных предприятиях и в соцучреждениях. Выпускникам вручат диплом о повышении квалификации.



Заявки принимают до 21 октября. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте регионального правительства.

Фото: пресс-служба АПК