Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с участником программы «Время героев» Героем России Егором Захаровым. Полпред стал наставником участника специальной военной операции в июле текущего года.

В течение трех месяцев подопечный полномочного представителя изучал основы государственного управления в аппарате полпреда, а также принимал участие в общественно-значимых мероприятиях. Особое внимание в ходе стажировки было уделено личному общению с полпредом – проводились рабочие встречи, а также совместные выезды на производственные предприятия и в образовательные учреждения Новосибирской области.

«Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что поддержка бойцов вооруженных сил России – не модное направление нашей работы, а необходимость. Уверен, что за то время, которое Егор провел в аппарате, нам удалось по-настоящему друг друга понять и оценить перспективы выдвижения на руководящие посты инициативных, смелых людей, которые искренне готовы служить Родине», – сказал Анатолий Серышев.

Егор Захаров поблагодарил полномочного представителя за внимательное, содержательное и неизменно доброжелательное наставничество. Полученный за этот период опыт будет исключительно полезен для дальнейшей работы на благо нашей страны и ее граждан, уверен он. Одним из ключевых моментов, который отметил Герой России в рамках взаимодействия с полпредом, стало особое отношение Анатолия Серышева к молодежи, его вовлеченность в процессы воспитания подрастающего поколения и искренняя заинтересованность в продвижении молодежных инициатив.