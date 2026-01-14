Федеральные специалисты прибыли в регион после трагедии в Новокузнецке.

Комиссия под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой приступила к работе в Новокузнецкой городской клинической больнице №1, где с начала января скончались 9 младенцев.

«Специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета изучают истории болезней, организацию оказания медпомощи беременным женщинам и новорожденным малышам», — сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Добавим, что ранее глава региона временно отстранил от должности главврача больницы Виталия Хераскова и поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все роддома и перинатальные центры.

Фото: пресс-служба АПК