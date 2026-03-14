Подводя в социальных сетях итоги прошедшей недели, губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что принято решение провести капремонт в десяти школах по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2026 году.

«В конце прошлого года при формировании федерального бюджета объем субсидий для Кузбасса был сокращен почти на 10%. Для региона это означало минус 39 млн рублей, эти деньги должны были пойти на модернизацию школьной инфраструктуры. Но сейчас федеральный центр нас услышал, и теперь все 39 млн вернутся в Кузбасс», – назвал источник финансирования глава региона.

По словам Середюка, школы отремонтируют в Прокопьевске, Киселевске, Новокузнецке, Промышленновском округе и ряде других муниципалитетов.