Национальную команду на играх в Италии представляли всего шесть спортсменов. Они сумели завоевать 12 наград разного достоинства: 8 золотых, одну серебряную и три бронзовые. Это уникальный случай в истории Паралимпиад — еще ни одной стране не удавалось попасть в топ-3 общекомандного зачета с таким малым числом атлетов.

В Италию для участия в соревнованиях отправились горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, выступавшая в паре с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Варвара Ворончихина стала одной из самых титулованных участниц сборной, завоевав золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Ее коллега Алексей Бугаев также поднялся на высшую ступень пьедестала в слаломе и добавил к награде две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе. Еще более впечатляющих результатов добились лыжники: Анастасия Багиян трижды становилась чемпионкой Игр, одержав победу в спринте, а также в гонках на 10 и 20 километров, а Иван Голубков завоевал два золота в индивидуальных гонках на аналогичных дистанциях.

Кузбасский спортсмен Дмитрий Фадеев не смог преодолеть четвертьфинальный этап в дисциплине сноуборд-кросс, а в банкед-слаломе занял 12-е место.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершились 15 марта.