В Ростове-на-Дону состоялся второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный теме жилья и комфортной городской среды. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты партии, эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.

Выступая на форуме, Владимир Якушев подчеркнул принципиальную позицию партии: «Единая Россия – в отличие от оппонентов – не может позволить себе пустой популизм. Мы берем на себя реальные обязательства перед людьми. Именно за счет этого партия уже четверть века консолидирует общество. Является ответственным проводником стратегического курса Президента России Владимира Владимировича Путина». Секретарь Генсовета отдельно остановился на работе по восстановлению исторических регионов, отметив, что Президент России поставил четкую задачу – качество жизни там должно соответствовать общероссийскому уровню, и «Единая Россия» последовательно эту задачу решает. По словам Якушева, в исторических регионах уже построено и восстановлено более 7 тысяч жилых домов, более 3,5 тысяч объектов коммунальной инфраструктуры, свыше 700 школ и детских садов, более 70 фельдшерско-акушерских пунктов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о реализации народной программы, отметив, что несмотря на внешние вызовы, страна демонстрирует рекордные показатели в строительстве, а совместная работа с партией «Единая Россия» обеспечивает эффективность решений на местах. «2025 год стал историческим для строительной отрасли России. Впервые в новейшей истории страны введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости — более одного квадратного метра на человека», – сообщил Марат Хуснуллин.

Сбор предложений в новую Народную программу проходит не только в экспертном формате на форуме, но и на сайте естьрезультат.рф. Кузбассовцы тоже могут внести свои предложения.

«Единая Россия» организует серию отчетно-программных форумов по народной программе во всех федеральных округах, посвященных всем направлениям программы, отчет по которым представляют члены Правительства.

Мероприятия проходят в два этапа: сначала обсуждения проводят в регионах федерального округа, далее их выносят на окружной уровень. После анализа и обработки собранные предложения лягут в основу будущей программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы депутатов Госдумы.

В Кузбассе региональный форум «Есть результат» пройдет этой весной.