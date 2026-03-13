Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области. В настоящий момент на объекте готовятся к запуску высокотехнологичного оборудования, его монтаж на всех семи исследовательских станциях центра близится к завершению.

Анатолий Серышев отметил, что в короткие сроки выполнен колоссальный объем работ.

«Вовлечен в процесс реализации этого проекта практически с того момента, как Президент России принял решение о строительстве ЦКП «СКИФ» здесь, у нас — в Сибири. С каждым приездом, а посещаю комплекс регулярно, вижу, как он меняется — сначала росли стены, и вот теперь уже на станциях ведется монтаж оборудования, оно готово на 100%. Повторю: строительство СКИФ — это пример совместной успешной работы всех заинтересованных органов власти и представителей науки. Хочу еще раз поблагодарить всех участников проекта», — сказал полпред.

Научное сообщество Кемеровской области также готовится к началу сотрудничества с Центром «СКИФ». Так, ученые Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ угля и углехимии СО РАН ведут подготовку к проведению на базе центра передовых исследований инновационных функциональных материалов, полученных из углеродного сырья.

Их основная цель — превратить уголь в современные высокотехнологичные продукты с большой добавленной стоимостью. Речь идет о создании новых катализаторов для экологичной химии и водородной энергетики, суперконденсаторов с рекордной емкостью, а также функциональных сорбентов и нанокомпозитов.