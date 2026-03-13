15 марта в Росси будут отмечать День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне праздника в Кемерове прошел торжественный прием, на котором губернатор Кемеровской области вручил награды работникам сферы.

«Работники ЖКХ обеспечивают привычный ритм жизни наших городов и поселков. Они работают без выходных и праздников, в любую погоду готовы устранять аварии, чинить сети, следить за теплом и водой в наших домах. Их труд часто остается незаметным, но именно он — основа комфорта и благополучия каждого жителя Кузбасса», — отметил Илья Середюк.

За высокие производственные достижения и многолетний труд отмечены 19 работников. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени награждены двое жителей региона. Шесть человек удостоены медали «За служение Кузбассу».

Фото: пресс-служба АПК.