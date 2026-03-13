Название игры символично: 1418 дней длилась Великая Отечественная война — 1418 дней мужества, стойкости и героизма, которые изменили ход мировой истории. Интеллектуальное соревнование направлено на сохранение исторической памяти и популяризацию знаний о подвиге советского народа.

Игра пройдет 24 марта в онлайн-формате. Участникам предстоит ответить на вопросы о ключевых событиях войны, героях фронта и тыла, а также о вкладе народов в общую Победу. За годы проведения проект объединил несколько поколений участников из разных регионов России и других стран.

Для участия необходимо собрать команду от 3 до 10 человек и выбрать капитана, зарегистрироваться и ознакомиться с правилами по ссылке: clck.ru/3RhciP, подключиться к игре 24 марта в своём часовом поясе и ответить на вопросы.

Лучшие участники 14–18 лет получат призы призы, остальные могут в увлекательном формате проверить свои знания истории. Регистрация на игру открыта движением «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия».