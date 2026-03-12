Сборная России пополнила медальную копилку Паралимпийских игр-2026 двумя новыми золотыми наградами в лыжных гонках. На дистанции 10 километров с раздельным стартом первенствовали Иван Голубков и Анастасия Багиян.

Лыжник Иван Голубков выиграл золотую медаль в гонке на 10 километров с раздельным стартом сидя. Он показал результат 24 минуты 5,8 секунды. 30-летний россиянин финишировал на 17 секунд раньше ближайшего преследователя. Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Победы спортсменов стали третьим и четвертым золотом сборной России на текущих Играх.

Российские спортсмены завоевали в Италии уже четыре золотые медали и две бронзовые. Россия находится на четвертом месте в общем медальном зачете.

Напомним, в Паралимпиаде принимают участие шесть россиян, среди них спортсмен из Кузбасса — сноубордист Дмитрий Фадеев. 14 марта он выступит в дисциплине «бэнг-слалом».