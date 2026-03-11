Кузбасских представителей СМИ приглашают принять участие в журналистском конкурсе «Как понимать и принимать детей с аутизмом?».

Конкурс организован Фондом Андрея Первозванного совместно с Центром «Наш солнечный мир». Проведение приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Цель конкурса – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются семьи с детьми с аутизмом в общественных местах, распространить знания о правилах корректной коммуникации и способствовать установлению связей между СМИ и местными сообществами родителей детей с РАС.

Для участия в конкурсе журналистам необходимо опубликовать в период с 24 марта по 6 апреля 2026 года материал на указанную тему и заполнить анкету участника проекта. Экспертный комитет определит 15 работ. Авторам лучших работ будут выплачены премии.

Подробная информация размещена на сайте Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru