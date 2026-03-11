В Кемерове впервые пройдет региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс. Дети». Участниками станут дети 7 – 13 лет с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они покажут свое мастерство в компетенциях:
- Адаптивная физическая культура;
- Бисероплетение;
- Исполнительское мастерство (художественное слово);
- Клининг;
- Лепка;
- Обработка текста;
- Парикмахерское искусство;
- Ручная работа по дереву;
- Флористика;
- Фотограф;
- Художественный дизайн;
- Швейное дело.
Также в рамках Чемпионата запланирована деловая программа для участников чемпионата – мастер классы от ведущих профессиональных образовательных организаций Кузбасса. Чемпионат пройдет 13 марта.
Фото сгенерировано нейросетью.
7+