В Кемерове впервые пройдет региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс. Дети». Участниками станут дети 7 – 13 лет с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они покажут свое мастерство в компетенциях:

Адаптивная физическая культура;

Бисероплетение;

Исполнительское мастерство (художественное слово);

Клининг;

Лепка;

Обработка текста;

Парикмахерское искусство;

Ручная работа по дереву;

Флористика;

Фотограф;

Художественный дизайн;

Швейное дело.

Также в рамках Чемпионата запланирована деловая программа для участников чемпионата – мастер классы от ведущих профессиональных образовательных организаций Кузбасса. Чемпионат пройдет 13 марта.

Фото сгенерировано нейросетью.

