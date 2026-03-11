В Кемерове впервые пройдет региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс. Дети». Участниками станут дети 7 – 13 лет с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они покажут свое мастерство в компетенциях:

  • Адаптивная физическая культура;
  • Бисероплетение;
  • Исполнительское мастерство (художественное слово);
  • Клининг;
  • Лепка;
  • Обработка текста;
  • Парикмахерское искусство;
  • Ручная работа по дереву;
  • Флористика;
  • Фотограф;
  • Художественный дизайн;
  • Швейное дело.

Также в  рамках Чемпионата запланирована деловая программа для участников чемпионата – мастер классы от ведущих профессиональных образовательных организаций Кузбасса.  Чемпионат пройдет 13 марта.

Фото сгенерировано нейросетью.

7+