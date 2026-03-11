На Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» команда из школы №30 поселка Карагайлинский Киселевского округа заняла первое место среди сельских школ. Ученики школы №36 из Кемерова стали серебряными призерами среди городских школ. В состязаниях приняли участие команды из 14 регионов, борясь за Кубок Президента РФ и почетное звание лучших школьников страны.

«Участники продемонстрировали свою преданность спорту, посвящая свободное время тренировкам в зале, в тире и утренним пробежкам. Отрадно, что с каждым годом все больше ребят выбирают здоровый образ жизни. Спорт объединяет людей, и зимние состязания стали ярким подтверждением этому», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Соревнования по зимним видам спорта проходили в Свердловской области и включали биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье и теоретический конкурс. Победителям вручили Президентский кубок и грант в размере 900 тысяч рублей для развития спортивной инфраструктуры и поддержки педагогов.

Для участников соревнований также была организована культурно-образовательная программа и проведена обзорная экскурсия.

Организаторы мероприятия — Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта России. Федеральный оператор — Центр всестороннего развития детей «Прогресс».