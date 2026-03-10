Начался прием заявок на участие в бесплатной программе «СВОй бизнес», которая предназначена для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, желающих начать собственное дело. Образовательный модуль пройдет с 23 по 27 марта. Программа осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», запущенного Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что поддержка участников специальной военной операции и создание условий для их успешной адаптации в гражданской жизни являются важными приоритетами. Партия «Единая Россия» разработала программу, направленную на развитие предпринимательских компетенций у ветеранов.

Пятидневный очный тренинг-интенсив проводится опытными наставниками, предпринимателями и бизнес-тренерами. В ходе обучения участники ознакомятся с юридическими и налоговыми аспектами ведения бизнеса, изучат успешные бизнес-модели, смогут выбрать идею для своего стартапа и разработать бизнес-план.

Организаторами программы «СВОй бизнес» являются «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП.