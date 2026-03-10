В Кемерове, на базе Губернского центра спорта «Кузбасс», стартовали межрегиональные соревнования по художественной гимнастике под названием «Династия».

«Организаторы события — спортивная династия Рышковых, Бирюковых, Калюжных с общим трудовым стажем более 300 лет. Именно эти семьи положили начало развитию художественной гимнастики в нашем регионе. Их представители не раз поднимались на пьедесталы почета, а спортивные победы прославляли Кузбасс. Сегодняшний праздник мастерства и грации продолжает эти традиции. Желаю гимнасткам ярких выступлений, а зрителям – насыщенных эмоций!» — отметил губернатор Илья Середюк.

В турнире примут участие 500 гимнасток из различных детско-юношеских спортивных школ и клубов, представляющих такие города, как Электрогорск, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Краснообск, Томск, Северск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Белово.

Кузбасскую команду представляют 140 гимнасток, среди которых мастера спорта России Алиса Калюжная и Яна Ерофеева, а также кандидаты в мастера спорта Елизавета Ивойлова, Софья Гладышева, Вероника Аксенова, Василиса Латкина и Василиса Мамзина. Главным судьей соревнований назначена Ирина Бирюкова, судья международной категории.

В течение трех дней гимнастки в возрасте от 9 до 19 лет будут бороться за медали как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Посетители увидят выступления с обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир продлится до 12 марта, начало ежедневных выступлений в 11:00, вход свободный для всех желающих.

Фото: пресс-служба АПК.