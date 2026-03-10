Региональные органы власти и муниципальные администрации выполняют поручение губернатора Ильи Середюка по проведению противопаводковых мероприятий. Для защиты Кузбасса от весеннего половодья ответственные службы переведены в режим повышенной готовности. Ежедневно проводятся мониторинги ситуации, основное внимание уделяется состоянию рек, готовности пунктов временного размещения и организации работы с населением в зонах потенциального подтопления.

В Новокузнецке открыт пункт временного размещения на базе оздоровительного центра «Бунгурский». Также на базе учреждений соцобслуживания создано 11 пунктов для приема эвакуированных. В районах города проводится подворовой обход территорий, попадающих в зону подтопления, с особым вниманием к социально незащищенным слоям населения. За семьями с детьми, пожилыми и маломобильными гражданами закреплены социальные работники. В случае необходимости для эвакуации будет предоставлен транспорт.

В Таштагольском округе состоялся смотр сил и средств, задействованных в случае ЧС. В готовности находятся до 350 человек личного состава, 45 единиц автомобильной техники, 30 единиц инженерной и специальной техники, 18 плавсредств и вертолет. Запасены вода, сухпайки, одеяла, палатки и другие необходимые вещи, проверены места временного размещения.

В Березовском продолжаются работы по уборке снега. Коммунальные службы очистили снежные валы на дорогах с интенсивным движением и в частном секторе. В Яшкинском муниципальном округе четыре населенных пункта могут оказаться в зоне подтопления. Сотрудники соцзащиты проводят подворовой обход, а на случай ухудшения ситуации подготовлены 23 единицы спецтехники. В двух населенных пунктах организованы пункты временного размещения.

В Тисульском округе специалисты очистили 19 водопропускных каналов и 16 водопропускных труб. В поселках Берикульский, Макаракский, Московка и Полуторник проведены работы по чернению льда у мостов. В населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, проверяются мотопомпы и проводятся обходы домовладений. Также подготовлены пункты временного размещения и вручены памятки о действиях в случае паводка.

В Мысках подготовлено 40 единиц спецтехники и 160 человек личного состава. В районе поселка Чуазас проводятся работы по распиловке и чернению льда. До 30 марта будут проведены буровзрывные работы на ледовой переправе через Томь в поселке Бородино. С 25 марта на мосту через реку Мрас-Су начнет работать круглосуточная камера видеонаблюдения за уровнем воды. В случае необходимости все ресурсы будут направлены на обеспечение безопасности населения.

В Прокопьевске ежедневно проводятся профилактические мероприятия для предотвращения паводка. Дорожники очищают ливневые стоки и водопропускные трубы. Основное внимание уделяется потенциально опасным участкам. Специалисты также проводят подворовой обход в зонах возможного подтопления.