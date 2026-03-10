Налоговые ставки изменены по маломощным легковым автомобилям, пассажирским автобусам, самоходному, водному и воздушному транспорту. Как пояснили в Управлении налоговой службы по Кузбассу, это связано с нововведениями в областной закон «О транспортном налоге», вступившими в силу с 1 января этого года.

Так, ставка для легковушек с мощностью двигателя до 100 л.с. выросла с 5,5 до 8 рублей. К примеру, собственник машины в 70 «лошадей» заплатит за 2026 год 560 рублей. Налоговая ставка увеличилась для автобусов (свыше 200 л. с.) с 45 до 60 рублей, для гидроциклов – до 100 рублей с мощности единицы (до 100 л. с.) и до 200 рублей (более 100 л. с.). Не забыли про катера и моторные лодки. К примеру, налог на катер мощностью 50 л.с. со ставкой 20 рублей составит 1 тыс. рублей. Налоговую ставку для легковушек мощностью свыше 100 л.с., грузовиков, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и мотосаней не изменили.

Есть нынче и другие изменения, касающиеся налога на имущество физических лиц.

«Для таких налогоплательщиков с 2026 года исключена возможность применения повышенной ставки в размере 2,5 % по дорогостоящему имуществу с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей в отношении объектов незавершенного строительства, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом. Теперь для такой недвижимости налоговая ставка федеральным законодательством установлена в размере не более 0,1 процента», – отметила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Кемеровской области Жанна Силонова.

Налоги по новым ставкам за этот год начислят в 2027-м по сроку уплаты не позднее 1 декабря следующего года. Полный перечень ставок и налоговых льгот по имущественным налогам есть на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах».