Фонд «Защитники Отечества» сотрудничает с Министерством здравоохранения России и региональными властями для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей участников СВО. В каждом регионе определены «якорные» медицинские учреждения – лучшие по всем основным медицинским профилям. При необходимости пациент может быть переведен в одну из федеральных клиник, подведомственных Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству России.

С начала своей работы фонд оказал комплексное содействие в получении медицинской помощи, в том числе реабилитации, более чем 280 000 ветеранов и членов семей участников СВО.

– Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное для того, чтобы наши защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе нашей страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты любой специализации, самые передовые технологии отечественной медицины, – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Филиалы фонда в регионах России развивают собственные практики в области медицинской помощи. В Кузбассе реализуется системный проект групповой реабилитации ветеранов СВО. Заезды проходят на базе Центра реабилитации «Топаз», расположенного в Мысках. Там обеспечивают ветеранам не только качественное медицинское сопровождение, но и всестороннюю социальную поддержку.

Ежемесячно не менее 20 ветеранов направляются в центр в составе групп. Продолжительность курса составляет от 21 до 24 дней в зависимости от индивидуальной программы восстановления и вида реабилитации.

Помимо лечебных процедур, программа включает культурно-досуговые мероприятия, направленные на социальную адаптацию, восстановление психологического состояния и формирование активной жизненной позиции.

По итогам 2025 года реабилитацию в Центре «Топаз» прошли более 90 ветеранов. В первом квартале 2026 года запланировано прохождение реабилитации более 60 ветеранов.

– Медицинская реабилитация — один из важнейших этапов восстановления наших защитников. Социальные координаторы фонда сопровождают ветеранов на всех этапах — помогают записаться на обследования, оформить направления и получить необходимое лечение. Наша задача — чтобы каждый ветеран своевременно получил помощь и чувствовал поддержку, — отметила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области Ирина Иванова.

Чаще всего медицинская реабилитация проводится по следующим направлениям: восстановление после травм и операций опорно-двигательного аппарата, нарушения центральной и периферической нервной системы и кардиологические заболевания.

Для прохождения курса реабилитации ветерану необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление, а социальные координаторы филиала фонда помогают оформить необходимые документы.