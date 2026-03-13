На заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи бойцам СВО под председательством губернатора Ильи Середюка обсудили необходимость создания муниципального отдела фонда «Защитники Отечества», который охватит весь юг региона.

«Ветеранов становится больше, нагрузка на социальных координаторов растет. Сейчас ребятам и их близким из южной агломерации для решения ряда вопросов нужно ездить в Кемерово. Проработаем создание муниципального отделения фонда «Защитники Отечества» в Новокузнецке», – сказал глава региона.

Также речь шла о социализации вернувшихся участников СВО, которая в значительной степени зависит от трудоустройства. В кадровых центрах за каждым ветераном закрепляют консультанта, который помогает подопечному пройти бесплатное обучение и получить новую профессию. Кроме того, участники заседания отметили, что в Кузбассе определены 26 «якорных» медицинских организаций, где демобилизованные участники СВО могут пройти углубленную диспансеризацию.

Фото: пресс-служба АПК