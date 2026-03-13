В первом сете «Кузбасс» хорошо действовал в защите, о чем говорит 41% удачного приема (в отличие от 29% у «Зенита»). Но в атаке санкт-петербуржцы выглядели гораздо лучше, потому уверенно взяли первую партию (25:18). Во втором сете картина не поменялась, «Кузбасс» снова уступил «Зениту» (25:17). Лучше всего у кемеровчан получился третий сет, в котором подопечным Юрия Зинько удалось навязать борьбу грозному сопернику. Но «Зениту» хватило запаса прочности, чтобы выиграть этот игровой отрезок (25:22) и нанести поражение «Кузбассу» со счетом 3:0.

«Хочу сказать спасибо игрокам, потому что настрой сегодня был запредельный, и я это чувствовал еще в раздевалке. Иногда тактика теряет смысл, когда такой сильный соперник, как «Зенит» так атакует. Мы сегодня сделали, что могли. Мы были в роли догоняющих, а чтобы играть на равных нужно доминировать с такой командой. Сегодня «Зенит» сильнее, спасибо им, потому что, когда играешь против такого соперника – это всегда прекрасное обучение», – отметил после матча и.о. главного тренера Юрий Зинько.

Добавим, что самым результативным игроком встречи в составе «Кузбасса» стал Егор Сиденко, набравший 12 очков.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)