В Москве прошло совещание, посвященное развитию авиасообщения в России. Проводили его заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Савельев и Министр транспорта РФ Андрей Никитин. На встрече обсуждались результаты работы отрасли в 2025 году и перспективные задачи на предстоящий период.

Развитие авиасообщения в регионах Сибирского федерального округа полпред Анатолий Серышев считает одним из ключевых факторов повышения качества жизни граждан.

«С учетом наших расстояний воздушный транспорт особенно важен для жизнеобеспечения отдаленных и труднодоступных сибирских территорий», — подчеркнул Анатолий Серышев.

Что касается Кузбасса, то в регионе уже третий год пассажиропоток превышает миллион человек. По итогам 2025 года в кемеровском аэропорту он составил 458 тысяч человек, в новокузнецком — 543 тысячи пассажиров. Такая тенденция сложилась благодаря открытию новых авиамаршрутов, в том числе субсидируемых из регионального и федерального бюджетов.

На сегодняшний день из Кемеровской области рейсы выполняются в Москву, Санкт- Петербург, Сочи, Улан-Удэ, Иркутск, Читу, а также в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск. Последние четыре маршрута субсидируются из федерального и регионального бюджетов.

Также на совещании обсудили совершенствование аэропортовой сети. В Сибири идет строительство и реконструкция аэропортовых комплексов и объектов аэродромной инфраструктуры: в Горно-Алтайске, Барнауле, Новосибирске и Омске. Прорабатывается возведение новых воздушных гаваней в Иркутске и Шерегеше.