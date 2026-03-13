Сегодня новокузнецкая гимназия №10 отмечает 200-летний юбилей.

Это старейшая школа на юге Кемеровской области. Она была образована в 1826 году как Кузнецкое уездное училище, в 20-е годы прошлого столетия стала школой, а в 1996 году получила статус многопрофильной гимназии.

За два века здесь воспитали целую плеяду выдающихся людей. Врачи, инженеры, деятели культуры, ученые, спортсмены, Герои Советского Союза и Герои России.

Среди выпускников командир 32-й дивизии Виктор Полосухин, защищавший Москву в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза Николай Ушаков, участвовавший в Сталинградской битве, в сражениях на Курской дуге, в Битве за Днепр, в Висло-Одерской операции. Даже потеряв руку, он вернулся на фронт и продолжил командовать минометной бригадой. Герой СССР Павел Гаврилович Петров, который в ходе Белостокской наступательной операции организовал ночной штурм города и к рассвету Белосток был освобожден от гитлеровцев.

«Сегодня гимназия — это современный образовательный центр, где учатся талантливые дети, будущее нашего региона. Спасибо вам, дорогие педагоги, за то, что храните традиции и воспитываете новое поколение, которое будет прославлять Кузбасс. Ребятам желаю новых открытий, смелых побед и верных друзей. Пусть каждый день в гимназии приближает вас к большой мечте», – сказал в поздравлении губернатор Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/Telegram