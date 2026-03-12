Компания из Кемерова помогла российским производителям шин и резинотехнических изделий отказаться от закупки импортного сырья. Ранее предприятие «ВостокПолимерХим», которое специализируется на выпуске светлых нефтеполимерных смол и сложных продуктов нефтехимии, получило поддержку по линии Фонда развития промышленности Кузбасса.

«Разработки кемеровских нефтехимиков позволили российским шинным заводам выстроить производственный контур, свободный от поставок из-за рубежа. Это и есть реальное воплощение курса Президента на технологический суверенитет. Мы и дальше будем поддерживать инициативы, которые помогают защитить нашу промышленность от внешних рисков», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Ключевой продукт компании «ВостокПолимерХим» — нефтеполимерная смола «Кемпласт», которая активно применяется при изготовлении различных резиновых изделий, в том числе автомобильных шин. Кроме того, смола важна для производства высококачественных лаков, красок и клеев. Ее поставки позволили российским предприятиям отказаться от закупки зарубежных аналогов в странах ЕС и Китае. Еще один востребованный продукт предприятия — нефтеполимерный сольвент, который служит органическим растворителем для разбавления промышленных эмалей. По итогам 2025 года предприятие произвело 7,8 тысячи тонн продукции. Более трети от этого объема было направлено на экспорт, в том числе в государства Евразийского экономического союза.

В 2026 году предприятие получило государственную поддержку от Фонда развития промышленности Кузбасса. Льготный заем в размере 30 млн рублей направлен в основном на закупку сырья для увеличения объемов производства. Средства Фонда позволили предприятию выстроить устойчивое финансовое планирование, сохранить стабильность работы и продолжить развитие производства. Подробнее об условиях получения поддержки можно узнать на сайте Фонда развития промышленности Кузбасса.

Фото: Администрация правительства Кузбасса