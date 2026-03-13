Пункты бесплатного проката необходимых для новорожденных вещей работают в Кузбассе более двух месяцев, на сегодняшний день они открыты во всех муниципалитетах. Такие пункты создали по нацпроекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Многодетные, студенческие и малоимущие семьи, а также одинокие родители, семьи с ребенком-инвалидом и семьи в трудной жизненной ситуации с детьми до 2 лет могут взять во временное пользование детские коляски, кроватки, автолюльки, столики для кормления и многие другие предметы для ухода за малышами

«С начала проекта 323 семьи, воспитывающие детей в возрасте до 2 лет, бесплатно получили более 800 товаров. Всего мы закупили более 30 тысяч единиц различных предметов. Ежегодно услугой смогут воспользоваться более полутора тысяч семей», – отметил глава региона Илья Середюк.

Чаще всего в пунктах проката берут видеоняни, уже 115 устройств взяли посетители. Далее следуют детские стульчики для кормления (97), детские манежи (95), автокресла (94) и детские прогулочные коляски (87). К примеру, в Кемерове наибольшим спросом пользуются коляски, видеоняни и детские манежи. В Новокузнецке в числе лидеров – санки и коляски хорошей проходимости.

Фото: пресс-служба АПК