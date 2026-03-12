В поселках Шишино и Верх-Падунский Топкинского муниципального округа открылись новые медицинские учреждения: модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и здание общей врачебной практики. Эти объекты были построены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддержанного партией «Единая Россия».

«Работа медучреждения в поселке Шишино охватит около тысячи человек, в основном людей старшего поколения. В поселке Верх-Падунский новым фельдшерско-акушерским пунктом смогут воспользоваться еще около 350 пациентов. Благодаря федеральной поддержке мы в Кузбассе системно обновляем первичное звено здравоохранения. Открытие современных медпунктов делает медицинскую помощь максимально доступной для сельских жителей. Всего в этом году планируем открыть шесть ФАПов и амбулаторий», — отметил губернатор Илья Середюк.

ФАП в Верх-Падунском поселке предназначен для проведения профилактических медицинских осмотров, оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Здесь можно пройти диспансеризацию и вакцинацию, сделать электрокардиограмму (ЭКГ), измерить уровень сахара в крови и приобрести лекарства. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием, включая дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат для экспресс-анализов крови, спиротест и кислородный концентратор. Для удобства маломобильных и слабовидящих пациентов созданы специальные условия.

Здание общей врачебной практики будет обслуживать жителей поселков Шишино, Комсомольский и деревни Листвянка. В нем предусмотрены зоны ожидания, отдельные помещения для приема взрослых и детей, процедурные и прививочные кабинеты, а также аптечный пункт. Амбулатория оборудована современными диагностическими приборами, в том числе для обследования ЛОР-органов и глаз. Особое внимание уделено организации экстренной кардиологической помощи.

