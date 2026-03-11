Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Паралимпиады в Милане горнолыжницу Варвару Ворончихину и лыжницу Анастасию Багиян с золотыми медалями.

«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — отмечено в тексте поздравительной телеграммы, размещённой на официальном сайте Кремля.

Горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1, выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.

Паралимпийские игры продлятся до 15 марта. В них участвуют шесть атлетов из России, среди них спортсмен из Кузбасса — сноубордист Дмитрий Фадеев. Российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде под национальной символикой.