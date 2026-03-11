В этом году в программе «Школа фермера» откроют новые направления – «Агродроны»,а также «Сельский и агротуризм».

«Сельское хозяйство – одна из перспективных сфер развития кузбасской экономики. Мы стремимся поддерживать тех, кто хочет реализовать себя в этой отрасли. Проект направлен на подготовку профессиональных кадров и рассчитан как на начинающих фермеров, так и на тех, у кого уже есть свое хозяйство», – отметил глава региона Илья Середюк.

Набор на новый учебный поток «Школы фермеров» уже открыт. Желающие могут подать заявку до 20 марта на цифровой платформе «Свое Фермерство».

Фото: Илья Середюк/Telegram