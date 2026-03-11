«Мы ехали с задачей попасть в тройку, так как последние два года не поднимались выше четвертого места в общем зачете, — делится эмоциями капитан команды «СУЭК-Кузбасс» Антон Сипаев, признанный лучшим нападающим турнира. — Наша команда — это горняки, непрофессиональные хоккеисты, влюбленные в спорт. Мы тренируемся уже пять лет в свободное от работы время, и поддержка Компании позволяет нам участвовать в турнирах разного уровня, набираясь опыта. Играть на открытом льду Байкала — особая атмосфера. Вдохновляла природа, впечатлила бурятская культура и кухня: именно на турнире мне удалось попробовать настоящего байкальского омуля. Стоять на одном льду с выдающимися хоккеистами и участвовать с ними в «ледовом сражении» бок о бок — бесценный подарок. Третье место — отличный результат командной сплоченной игры».Кубок Байкала – ежегодный корпоративный турнир, объединяющий сотрудников предприятий Компании со всех уголков России. Соревнования проходят на естественном льду озера Байкал, что делает событие уникальным в мире любительского хоккея. Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid: 2VtzqwKthwj
Официально 11.03.2026
Две команды СУЭК-Кузбасс стали призерами Кубка Байкала по хоккею с мячом
Его участниками стали предприятия логистического дивизиона, а также угледобычи, ремонта и обслуживания горнотранспортного оборудования из Кузбасса, Республик Бурятия и Хакасия, Красноярского края. Всего – девять команд, более 120 участников. Кемеровскую область представили сразу две команды: «СУЭК-Кузбасс» и «ПТУ Кузбасс». Игроки усиленно тренировались весь год. В январе 2025-го обе команды заняли призовые места (второе – «ПТУ Кузбасс») и (третье – «СУЭК-Кузбасс») на первом межрегиональном турнире по мини-хоккею с мячом среди команд, состоящих в непрофессиональных хоккейных клубах. И в этом же году «ПТУ Кузбасс» завоевало серебро Кубка Байкала, уступив двукратным чемпионам – команде Тугнуйского погрузочно-транспортного управления из Бурятии. Усердные тренировки, воля к победе помогла игрокам показать свое мастерство в 2026 году и завоевать Кубок Байкала. С первых игр команда «ПТУ Кузбасс» захватила лидерство, одерживая одну яркую победу за другой. Сборная «СУЭК-Кузбасс» также проявила характер: особенно напряженным выдался матч по хоккею с мячом против «Тугнуйского ПТУ» и «ЕСК». Несмотря на мороз, атмосфера на льду была накалена до предела, а поддержка болельщиков придавала сил спортсменам. Кульминацией соревнований стал финал между «ПТУ Кузбасс» и «ЕСК», который открыл символическим вбрасыванием легендарный Владислав Третьяк, а в перерывах между таймами зрителей порадовала своим выступлением Аделина Сотникова. В упорной борьбе команда «ПТУ Кузбасс» обыграла соперника со счетом 5:3, став обладателем юбилейного Кубка. Сборная «СУЭК-Кузбасс» стала бронзовым призером, одержав победу в нелегкой борьбе над командой «Промтранс».