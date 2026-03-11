Илья Середюк от имени кузбассовцев выразил соболезнования семьям погибших в Брянской области. В своих соцсетях он отметил, что военному преступлению ВСУ нет и не может быть оправдания.
В результате ракетного обстрела на Брянщине погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения.
– Террористические удары, направленные по старикам, женщинам и детям, лишь подтверждают бесчеловечность тех, кто отдает такие приказы. От лица всех жителей Кузбасса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Сил вам пережить это страшное горе. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Кузбасс скорбит вместе с Брянщиной, – написал губернатор Кемеровской области.