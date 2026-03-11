Илья Середюк от имени кузбассовцев выразил соболезнования семьям погибших в Брянской области. В своих соцсетях он отметил, что военному преступлению ВСУ нет и не может быть оправдания.

В результате ракетного обстрела на Брянщине погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения.