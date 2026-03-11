Передвижной палатный рентгенодиагностический аппарат для отделения реанимации и анестезиологии Гурьевской районной больницы купили на средства ОМС. Благодаря новому оборудованию сократится время диагностики, а ее точность улучшится за счет высококачественных снимков.

«Появление этого аппарата в наших больницах – большой шаг к повышению эффективности лечения. Мы продолжим системно обновлять парк медтехники в муниципалитетах, чтобы каждый житель региона мог получить своевременную и качественную помощь», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Новая цифровая техника заменила аналоговый рентген-аппарат, отработавший в Гурьевской райбольнице почти 13 лет.

Фото: пресс-служба АПК