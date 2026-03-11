Несмотря на морозную февральскую погоду все запланированные тренировки состоялись. Ежедневные занятия строились не только на обучении катанию на горных лыжах, но и на комплексной реабилитации: физические нагрузки на свежем воздухе в сочетании со сменой обстановки благоприятно влияют на общее самочувствие и эмоциональное состояние детей. Вопреки морозу, они с большим удовольствием осваивали азы горнолыжного спорта: щеки краснели на холоде, но большое желание преуспеть в этой деятельности и усердие задавали нужный настрой юным спортсменам. В течение десяти дней ребята тренировались под руководством опытных инструкторов, прошедших специальное обучение в Москве. Для участников с наиболее серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата тренеры использовали сноу-слайдеры — специальное оборудование, обеспечивающее устойчивость и управляемость при спуске. Индивидуальный подход позволил достичь главной цели тренинговых занятий. «В своей методике мы отталкиваемся от возможностей каждого ребенка. Благодаря большому желанию самих ребят и поддержке тренеров на лыжи встали все без исключения, — отметила шеф-инструктор Татьяна Бокова. — Мы видим колоссальный прогресс: еще вчера ребенок не имел представления о горных лыжах, а сегодня он с улыбкой штурмует склон горы Туманная под удивленным и счастливым взглядом мамы. За время проведения тренировок неизменно отмечаем положительную динамику в состоянии здоровья участников: у детей становится лучше координация движений, увеличивается подвижность суставов. Кроме того, мы видим стабилизацию эмоционального фона, и, что особенно важно, прогресс в социализации. Ребята становятся более открытыми, общительными и мотивированными на достижение новых результатов». С 2025 года расширилась программа активной реабилитации и было добавлено санаторное лечение в медицинском центре «Ромашка» с курсом оздоровительных процедур, включающих ингаляции, физиотерапию и массаж. В 2026 году проекту по реабилитации детей с помощью горных лыж исполнилось 10 лет. Все это время программа помогает ребятам с ограниченными возможностями укреплять здоровье и открывать для себя радость движения. За десять лет бесплатные курсы на горе Туманная в Таштаголе успешно прошли более 700 юных жителей Кузбасса.Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid: 2Vtzqv8Gyzm