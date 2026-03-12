Благодаря вчерашней победе «Белогорья» над московским «Динамо» у санкт-петербуржцев появился шанс сместить столичную команду со второй строчки турнирной таблицы. Для этого «Зениту» необходимо выигрывать в гостях у «Кузбасса». Однако и кемеровчанам, занимающим 14-е место, нужны очки, чтобы обезопасить себя от возможных переходных матчей с представителем Высшей лиги «А» за право играть в Суперлиге вне зависимости от исхода встречи «Ярославича» (конкурента кемеровчан) с новосибирским «Локомотивом».

В Кемерово «Зенит» приехал с серией «сухих» побед над «Оренбуржьем», «Факелом Ямалом» и «Локомотивом». «Кузбасс» же в первом матче под руководством и.о. главного тренера Юрия Зинько в гостях уверенно обыграл «Факел Ямал» (3:0). В матче первого круга «Зенит» в Санкт-Петербурге кемеровчан (3:0), поэтому у «Кузбасса» есть дополнительная мотивация поквитаться с питерцами на своей площадке. Начнется встреча в 19 часов. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Кузбасс Первый».

Фото: ВК «Кузбасс»/Telegram