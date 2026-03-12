В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет приведено в порядок 99 объектов.

«Параллельно начинаем планировать работы на 2027-й год. Выбирать общественные пространства будут сами жители. Охватить максимальное количество кузбассовцев нам помогут волонтеры. Они будут рассказывать людям о проекте и помогать проголосовать за парк, сквер, набережную, улицу или спортивную площадку, которые нужно привести в порядок», – отметил губернатор Илья Середюк.

Стать волонтером может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на платформе Добро.рф.

Фото: Илья Середюк/Тelegram