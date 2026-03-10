В соревнованиях приняли участие 396 спортсменов, боровшихся за награды в 18 весовых категориях.

У девушек в в/к до 52 кг золотую медаль завоевала кемеровчанка Полина Клепукова. Наталья Чапайкина из Анжеро-Судженска стала третьей в весовой категории до 44 кг. Среди юношей серебряными призером в весе до 73 кг стал новокузнечанин Григорий Глыб. Бронзовыми наградами отметились кемеровчане Марк Абдуллин (в/к до 55 кг) и Леонид Артамонов (в/к до 46 кг).

Как сообщили в областном Минспорте, лучшие дзюдоисты в составе СФО выступят на командном первенстве страны.