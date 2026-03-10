Кемеровская область вышла в лидеры по активности использования Пушкинских карт. Она заняла второе место после Мордовии. Рейтинг опубликовало Министерство культуры России.

По данным пресс-службы Правительства Кузбасса, держателями Пушкинской карты сейчас являются более 273 тысяч парней и девушек. Они активно посещают кино, театры, концерты и выставки. А по статистике за прошлый год для обладателей карты в области провели 21 517 мероприятий, что на 61% больше, чем годом ранее. Среди сибирских регионов Кузбасс занимает 1-ю строчку по количеству подключенных к программе учреждений культуры – 304.

– Кузбасская молодежь вывела регион в число лидеров по популярности Пушкинских карт. И это — результат общей большой работы по модернизации учреждений культуры. Творческие коллективы предлагают смелые и яркие проекты, которые привлекают молодых зрителей. Государство последовательно добивается того, чтобы культурная жизнь была активной во всех муниципалитетах Кузбасса. Это важно для всех нас, поскольку благодаря Пушкинской карте ребята, независимо от благосостояния родителей, получают шанс открыть для себя театр, полюбить живопись, окунуться в мир кино или музыки, — сказал губернатор Илья Середюк.

О ближайших событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте», можно узнать в мессенджере МАХ через чат-бот «Куда сходить по Пушкинской карте в Кузбассе» (@kuzbass_pushkin_bot).

В пресс-службе областного правительства напомнили, что карту с 5 000 рублей получают россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги можно потратить на походы в театры, кино, выставки и концерты.

Фото: пресс-служба АПК.