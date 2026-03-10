Открытый конкурс «Лидеры строительной отрасли» ориентирован на руководителей и управленцев отраслевых компаний, представителей профильных органов государственной и муниципальной власти, институтов развития, проектных и инжиниринговых организаций, образовательных и научных учреждений, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Конкурс проводится с 2021 года Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Анкеты участников принимаются до 1 июня 2026 года на официальном сайте stroyleaders.ru. Также на сайте доступна подробная информация об условиях участия, этапах проведения, программе мероприятий конкурса. Участие в конкурсе – бесплатное. Финальные очные мероприятия конкурса пройдут с 6 по 9 августа, в преддверии Дня строителя, и объединят финалистов со всей страны.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли, а проекты победителей – в Стратегию развития отрасли.