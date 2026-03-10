В Кузбассе планируют внедрять технологию трансплантации стволовых клеток крови. Об этом шла речь на встрече губернатора Ильи Середюка с врачами горбольницы №29 Новокузнецка.

«Каждый месяц до 10 кузбасских пациентов нуждаются в таких вмешательствах. Сегодня им приходится ехать за этим в другие регионы. При этом опыт трансплантации органов в Кузбассе уже немаленький. За прошлый год проведено 72 трансплантации почки, 16 — печени, 11 — сердца, 32 — роговицы. И в части пересадки стволовых клеток крови у нас уже есть самое важное — в больнице подготовлена квалифицированная, сильная бригада гематологов», — отметил губернатор.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил министру здравоохранения региона Андрею Тарасову подготовить список и оценить стоимость оборудования для забора, заготовки и консервации клеток в кратчайшие сроки. Главный врач больницы Василий Мальчиков должен организовать обучение персонала (реаниматолога и трансфузиолога) на базе федерального центра, подготовить необходимые площади и реанимационные койки, сформировать диагностическую базу, закупить химиопрепараты и начать проведение плановых аутотрансплантаций стволовых клеток.

Также губернатор поставил задачу наладить четкую и эффективную работу всей системы оказания медицинской помощи пациентам — от первичного звена в поликлиниках до высокотехнологичных услуг в больнице. Маршрутизация пациентов должна быть организована так, чтобы минимизировать задержки в диагностике и лечении.

В Кузбассе на диспансерном учете состоят 2 627 человек с онкогематологическими заболеваниями. Ежегодно более 600 из них проходят стационарное лечение. Около 10% пациентов нуждаются в трансплантации стволовых клеток. В Сибирском федеральном округе такие операции в настоящее время проводятся только в Научно-исследовательском институте фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск), где ежегодно выполняется не более 50 трансплантаций.

