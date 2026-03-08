Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обратился к женщинам с поздравлениями по случаю Международного женского дня. В своем поздравлении он подчеркнул, что именно женщины являются хранительницами семейного очага и основой преемственности традиций, дарят жизнь и наполняют дома теплом.

Полпред отметил, что защита счастья материнства и поддержка семей, особенно многодетных, является одной из ключевых задач государства. Особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей, воспитавших героев – участников специальной военной операции, а также женщин-военнослужащих и военных медиков, чьей смелостью и самоотверженностью страна восхищается.

Говоря о роли женщин в профессиональной сфере, Анатолий Серышев акцентировал внимание на их мудрости, ответственности и умении достигать успеха в любом деле.

«Мы дорожим вами и стараемся быть достойными прекрасных женщин не только в этот праздничный день, но и в будни», — добавил он, пожелав всем счастья, здоровья, любви и новых свершений.