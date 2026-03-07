Молодежка «Кузбасса» невзрачно начала встречу с нижневартовским «СШОР Самотлором» (21:25). Немногим лучше для хозяев площадки складывали дела во втором сете (22:25). Но в третьем игровом отрезке кемеровчане как следует пободались с северянами. Команды не уложились в стандартные 25 очков, необходимых для победы в сете. Однако сегодня «Кузбассу-2» не суждено было зацепить хотя бы одну партию (26:28). Поражением со счетом 0:3 команда Дмитрия Ишкова завершила 7-й тур и регулярный чемпионат.

«Команда пыталась, команда билась. Но в концовках мы ничего не забиваем, начинаются какие-о глупые ошибки и бойцов на площадке становится все меньше. Что касается всего сезона, ребята развиваются планомерно, добавляем точечно, но, к сожалению, результата дождаться никак не можем», – подвели итоги главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

Таким образом, «Кузбасс-2» проиграл во всех четырех встречах 7-го тура и по итогам регулярного чемпионата ГЕОТЕК Молодежной лиги занял 15-е место.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)