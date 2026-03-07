7-й тур молодежного чемпионата страны «Кузбасс-2» начал с поражения в четырех партиях от ЮКИОРа. Взять реванш за ту неудачу у команды Дмитрия Ишкова не получилось. На этот раз кемеровчане проиграли югорчанам «всухую». По-настоящему боевым получился только первый сет (23:25), дальше молодежка «Кузбасса» уступала сопернику с более ощутимой разницей (19:25 и 20:25).

«Начали матч не лучшим образом, только ближе к концовке поймали какое-то боевое настроение. В целом по ходу игры действовали довольно вяло. Соперник, в свою очередь, очень хорошо сыграл в защите и на блоке», – был самокритичен доигровщик «Кузбасса-2» Егор Зинько после поединка.

В другой встрече на кемеровской площадке новосибирский «Локомотив-СШОР» уверенно разобрался с нижневартовской «СШОР-Самотлор» (3:0). Сегодня матчем с нижневартовцами «Кузбасс-2» завершит регулярный чемпионат. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте. Начнется игра в 14 часов.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)