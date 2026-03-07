Выездной матч 29-го тура чемпионата России по волейболу «Кузбасс» провел вдохновенно. В первых розыгрышах предпочтительнее смотрелся «Факел Ямал», но гости смогли отыграться со счета 4:7 и забрать стартовую партию (25:21). Второй сет прошел в упорной борьбе, однако и здесь кемеровчане в концовке не дрогнули (25:23) и закрепили преимущество по партиям. А в третьем сете не сбавлявший обороты «Кузбасс» добил обескураженного соперника (25:17). Кемеровчане одержали «сухую» победу в первом матче под руководством Юрия Зинько и взял реванш у «Факела Ямала» за домашнее поражение в первом круге (2:3).

«Я очень рад, что сегодня мы смогли раскрепоститься. Во многих наших матчах в этом сезоне присутствовала нервозность, которая не давала раскрыть потенциал игроков на подаче, в атаке. Сегодня дали ребятам свободу. Конечно, при небольшом моем регулировании – когда можно рисковать, а когда не стоит. Мы знали, что «Факел» очень хорошо снимается на быстрых мячах, но нам удалось отодвинуть соперника, – сказал после матча и.о. главного тренера «Кузбасса» Юрий Зинько. – Меня переполняет радость от того, что это не просто победа, а победа с таким замечательным счетом. Я благодарю весь Кузбасс, всех, кто следит за нами. Думаю, мы нашим болельщицам сделали прекрасной подарок к предстоящему празднику».

Заключительный матч регулярного чемпионата «Кузбасс» проведет 12 марта. На своей площадке подопечные Юрия Зинько сразятся с питерским «Зенитом».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)