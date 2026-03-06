Накануне из украинского плена в рамках обмена в формате 200 на 200 были освобождены пятеро кузбасских военнослужащих. Как рассказал Илья Середюк в соцсетях, сегодня домой вернулись 300 российских военнослужащих, в том числе боец из Новокузнецкого округа.

«Наши герои уже в безопасности на территории Республики Беларусь, получают всю необходимую помощь – психологическую и медицинскую», – отметил глава региона.

После возвращения в Россию освобожденных из плена солдат отправят на лечение и реабилитация.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram