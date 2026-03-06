В преддверии Международного женского дня в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва собрались матери и жены участников специальной военной операции, волонтеры и общественные деятели, которые активно участвуют в жизни региона. Губернатор Илья Середюк поздравил присутствующих с наступающим праздником. Завершением мероприятия стал показ спектакля «Ромео и Джульетта».

«Благодаря вам наш регион развивается, становится сильнее, увереннее смотрит в будущее. При этом вы успеваете самое главное — хранить тепло дома. Быть опорой для семьи, воспитывать детей, поддерживать близких. Особые слова сегодня хочу сказать тем, кто ждет своих родных с передовой. И тем, кто помогает нашим бойцам. Ваше тепло и вера очень важны для наших защитников. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, дети радуют успехами, а рядом всегда будут надежные люди», — отметил Илья Середюк.

В эти же дни при поддержке Кузбасского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» проводятся встречи, концерты и мастер-классы для матерей, жен и дочерей ветеранов СВО. В Юргинском округе, например, на базе Центра досуга молодежи прошел мастер-класс «Нашим милым и родным» для детей. Участники творческого объединения «Творцы» изготовили поздравительные открытки для волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сетей для бойцов. В Кемерове состоялась встреча членов клуба матерей героев СВО «Тепло сердец». Культурная программа включала мастер-классы по историческим танцам и бальному этикету от волонтеров библиотеки им. В.Д. Федорова, студии исторического танца «Сюита» и кадетов школы-интерната МЧС.

В муниципалитетах Кузбасса также запланировано множество мероприятий к празднику. В Юргинском краеведческом музее открылись выставки «Мамы Героев» и «Жены Героев». 7 марта в 17:00 в Музыкальном театре имени А. Боброва состоится мюзикл «Ромео и Джульетта». 8 марта в Ботаническом саду КемГУ пройдет литературный вечер «Весенний поэтический диалог: Ахматова и Цветаева». В Прокопьевском драматическом театре в этот же день в 17:00 покажут спектакль «Восемь любящих женщин». В Новокузнецке в Театре кукол «Сказ» имени В.Л. Машкова в 16:00 зрителей ожидает постановка «Алые паруса».

