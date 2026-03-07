Конкурс «Кемеровчанка года» проводится уже на протяжении 25 лет. За это время признание получили более 800 участниц, добившихся успехах в разных сферах деятельности. О победительнице нынешнего конкурса в номинации «Преодоление» Анне Кабадеевой рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«У Анны и ее мужа Дениса — шестеро сыновей. У старших — успехи в учебе, спорте и творчестве. При этом Анна успевает не только заботиться о большой семье, но и работать, учиться, находить время для своих увлечений — фотографии и живописи. В активе семьи Кабадеевых успешные выступления на фестивалях городского и регионального масштаба, победа в одной из номинаций конкурса «Семья года» в Кузбассе», – отметил губернатор в социальных сетях.

Глава региона добавил, что два года назад Анне Кабадеевой вручили медаль «Материнская доблесть».

Фото: Илья Середюк/Telegram