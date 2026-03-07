В Международный женский день в Кузбассе установится облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег (по северу региона умеренный), днем – мокрый снег с дождем, в отдельных районах метели с порывами юго-западного ветра до 19 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. В ночные часы температура составит -2-7 градусов, местами похолодает до -12. Днем воздух прогреется до +1+6 градусов.

В областной столице пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ночью ожидается от 4-6 градусов ниже ноля, днем будет +1+3 градуса.

Изображение сгенерировано ИИ