Портал ЗАГС опубликовал обновленные данные о том, какие имена кузбассовцы выбирали для детей в 2026 году. В списке редких появились необычные варианты, а лидеры популярности остались неизменными.

Среди девочек реже всего встречались имена Августа, Амира, Абру, Адолат и Рахмия. У мальчиков в число самых редких попали Светослав, Виталий, Геннадий, Муслим и Мухаммад Юсуф.

В то же время родители чаще всего отдавали предпочтение традиционным именам. Самым популярным именем для девочек стала Варвара — так назвали 60 малышек. Далее идут София (58), Василиса (53), Ева (46) и Аделина (45).

У мальчиков первое место снова занял Михаил — это имя получили 75 новорожденных. Следом идут Александр (63), Тимофей (56), Роман (55) и Артем (53).