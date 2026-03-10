Программа льготных займов на жилье вновь начала действовать в Кузбассе благодаря усилиям председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Центральный банк России включил Фонд жилищного строительства Кузбасса в государственный реестр микрофинансовых компаний, что позволило возобновить программу.

Ранее, из-за изменений в федеральном законодательстве, Фонд был вынужден приостановить выдачу займов на полтора года. Губернатор Кузбасса Илья Середюк и сенаторы от региона активно работали над решением этого вопроса в Совете Федерации.

Также льготные займы доступны в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия и Херсонской области.